Escola Especial de Pontes e Lacerda vence etapa estadual do FETRAN

A Escola Especial Estrela Dourada (APAE de Pontes e Lacerda), mais uma vez sagrou-se vencedora da etapa estadual do Festival Estudantil Temático de Trânsito (FETRAN). A peça que encantou a todos e saiu vencedora do concurso foi “Alice no Trânsito do Caos”.

Diretora da instituição, Rose Lemos falou com alegria sobre a conquista de seus alunos, e da paixão deles pelo teatro. Segundo ela, o primeiro lugar no concurso mostra a seriedade com que o trabalho tem sido desenvolvido pela instituição, e principalmente a capacidade de seus queridos alunos.

Com o objetivo de informar e sensibilizar o público infanto-juvenil sobre os deveres no trânsito, o Fetran é realizado em parceria firmada entre Detran, 2ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Fotos: WhatsApp.