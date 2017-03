Eridson Vieira é empossado presidente da Associação Comercial de Pontes e Lacerda

Eleito presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pontes e Lacerda (ACEPL), em novembro do ano passado, Eridson Vieira só tomou posse do cargo hoje (09/03) pela manhã. Associados, convidados, estudantes e representantes do Poder Público Municipal participaram da sessão.

A votação que elegeu o diretor geral da TV Centro Oeste (afiliada do SBT) à presidência aconteceu há exatos 120 dias, em processo de chapa única. Vieira obteve 55 votos e tornou-se presidente da Associação para o biênio 2017/2018.

O Presidente falou sobre o grande desafio que lhe foi imposto e fala das ações que pretende executar enquanto mandatário da Associação. “Primeiramente, quero dizer que estou assumindo um grande desafio. Estamos assumindo num momento de grande crise financeira no Brasil, e em Pontes e Lacerda não é diferente. Diante disso, temos que fazer com que o comércio seja fomentado e gere emprego. Um de nossos projetos é implantar Bolsas de Arrendamentos para incentivar o mercado agrícola em Pontes e Lacerda e região. Outro projeto nosso seria a implantação do Distrito Industrial para que possamos atrair novas empresas e por fim, trabalhar para melhorar a mobilidade urbana de nossa cidade, pois precisamos aumentar o número de estacionamentos e assim, beneficiar o comércio local”, resumiu Vieira.

Após a cerimônia, o empresário Mário Gazin palestrou a todos os presentes e falou sobre as diversas vertentes do meio empresarial.

A nova Diretoria é composta por:

Presidente: Eridson Vieira;

Vice-presidente: Mauro Ramos;

Tesoureiro: Célio Shichinoe;

Primeira Secretária: Regina Moraes;

Segundo Secretário: Eliel Ribeiro.