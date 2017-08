Equipes de Vila Bela seguem medindo forças no Campeonato Municipal

Mixto faz 4 a 1 no Independente; Família x Guaporé Esporte Clube ficam no empate

O último fim de semana do mês de agosto foi marcado por mais um grande clássico do futebol amador de Vila Bela da Santíssima Trindade. A partida entre Mixto x Independente aconteceu no domingo (27/08) a tarde, no Mini Estádio Paulo César Volpato e evidenciou a rivalidade existente entre as equipes vilabelenses.

Detentoras de grandes conquistas, Mixto x Independente são equipes tradicionais, vitoriosas e com muita história pra contar. No último confronto, a equipe do Mixto foi superior e aplicou 4 a 1 na equipe verde e branca.

Um dia antes, no sábado (26/08), a equipe Família ficou no 1 a 1 com a equipe Guaporé Esporte Clube (Capão).