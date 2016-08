Entidades entregam Cestas básicas em Pontes e Lacerda

Lions, Leo Clube e Conselho de Segurança Pública (CONSEG) de Pontes e Lacerda entregaram no último sábado (27), cestas básicas para as famílias carentes do município. Os alimentos foram arrecadados no dia 05 deste mês, durante a tradicional Portaria Solidária da 24ª EXPOESTE, que teve como atração, a dupla Bruno & Marrone.

As famílias foram indicadas através de visitas prévias, onde as entidades entregaram senhas para a retirada das cestas.

Durante a entrega, foram realizadas palestras sobre Câncer de Mama e do Colo Uterino, Diabetes e Pressão Arterial orientando a população, quanto à importância da prevenção. As famílias também tiveram acesso a roupas e calçados disponibilizados pela entidade leonina.

O presidente do Lions Clube, Carlos Alberto de Oliveira não escondeu a alegria de mais uma vez trabalhar em prol das famílias menos favorecidas de Pontes e Lacerda e agradeceu a parceria do Dr. Osmar Pavarine e dos enfermeiros Luiz e Selma pela belíssima apresentação.

Já para o presidente do Conseg, João Disdal, esta corrente do bem é fruto da sociedade, que mais uma vez contribuiu com as causas sociais do município. Segundo ele, a soma de esforços e a união das entidades sempre hão de prevalecer diante das dificuldades.