Empresário, dono de oficina de motos é executado a tiros em Pontes e Lacerda

O homicídio aconteceu na noite de terça-feira (14/11) por volta das 20:30hs, na BR 174 B, ao lado da oficina Motonellis. Um empresário do ramo de oficina de motos levou vários tiros e morreu no local.

Segundo informações, a vítima Washington Vasconcelos, conhecido com Wagner, 35 anos de idade, estava conversando enquanto comia carne com os amigos, em um bar ao lado de sua loja, quando um homem de capacete chegou, o chamou para conversar e efetuou vários disparos com uma pistola calibre 9m. Na tentativa de escapar, a vítima ainda correu para o interior da residência do dono do bar, mas foi seguido pelo atirador.

Na sequência, o suspeito saiu correndo pelos fundos da casa, entrou em um veículo Eco Sport de cor preta, que o esperava na Avenida Américo Mazete e fugiu.

A Politec, polícias Civil e Militar estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos do crime.