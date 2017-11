Empresa que irá construir pontes de concreto na estrada do Matão realiza visita técnica em Pontes e Lacerda

Engenheiros da empresa que venceu o processo de licitação para a construção de duas pontes de concreto na MT-473 (Estrada do Matão) estão em Pontes e Lacerda para conhecer os locais em que os canteiros serão instalados.

Uma reunião aconteceu na manhã desta sexta-feira (24/11), entre engenheiros da empresa e membros da diretoria da Associação de Produtores da Estrada do Matão. A reunião aconteceu na sede da referida associação e registrou a presença do deputado estadual e parceiro, Wancley Carvalho (PV).

Além da ponte do Rio Alegre, a ponte sobre o Córrego das Pedras também será substituída por concreto. Ambas localizadas na MT-473, e de suma importância para o escoamento da produção agropecuária desta região.

De acordo com Milton Brito, representante da Engeponte Construções, a previsão é concluir os trabalhos até outubro do próximo ano. “Viemos pedir uma ajuda Associação, para que possam preparar o local de trabalho e principalmente, fazer os primeiros estudos da área”, disse o representante.

As pontes são de madeira, e constantemente precisam de manutenção; além de representar insegurança para as pessoas que residem naquela localidade e limitar o escoamento da produção agropecuária.

“Essa é uma reivindicação antiga em Pontes e Lacerda. Agradeço ao Governo do Estado e Sinfra por atenderem minha indicação, que deu voz aos pedidos da nossa comunidade. Quero destacar o trabalho da Associação da Estrada do Matão, hoje presidida pelo Luciano Barbosa. Agradeço também ao prefeito Alcino Barcelos e à Câmara de Vereadores por nos ajudar a cobrar estas ações junto ao Governo do Estado”, disse o deputado Wancley.

Presidente da Associação, Luciano Barbosa demonstra empolgação com o início dos trabalhos e agradece os parceiros envolvidos. “Esta visita técnica no local é um forte indício de que o nosso sonho está muito perto de se tornar realidade. Quero agradecer ao governador Pedro Taques por atender o nosso pedido, e em seu nome agradecer a toda equipe da Sinfra, coordenada pelo Marcelo Duarte. Agradeço também ao pessoal da Assembleia Legislativa, em especial ao nosso deputado Wancley, que está junto conosco desde o primeiro momento. Não posso deixar de agradecer ao prefeito Alcino Barcelos, que está sempre disposto a nos ajudar, e por fim, a Câmara de Vereadores que garante apoio em todas as nossas ações. A todos o meu muito obrigado. Esta obra, que em breve sairá do papel, é mais uma conquista da Associação e que queremos dividir com cada um de vocês”, pontuou Luciano.

Segundo a Sinfra, o investimento para a construção das duas pontes está avaliado em mais de R$ 4 milhões. A ponte de concreto sobre o Rio Alegre tem 50 metros de extensão, já a do Córrego das Pedras possui 40 metros de comprimento. Ambas serão construídas com cerca de nove metros de largura.

Por: Leandro Régis / Da Redação.