Empaer doará 50 mil alevinos para produtores de Araputanga

Foi realizada esta semana, a distribuição de alevinos doados pela EMPAER em Araputanga. O evento contou com a presença de várias lideranças políticas da região.

Foram beneficiadas cerca de 130 famílias com distribuição de cerca de 50 mil alevinos distruibidos nas comunidades e assentamentos, como São Benedito, Comunidades de Cachoeirinha, Córrego das Pitas, Cigarra, Santa Terezinha, São João, Monterlândia, Uembé, Farinópolis, Botas, Florestan Fernandes, Águas Claras e Taboca.

Além da destruição dos alevinos foi discutido sobre a produção de peixe para garantir a rentabilidade ao produtor como estratégia para o crescimento e sucesso da atividade, com; manejo, alimentação e nutrição de peixes, qualidade e oxigênio da água, temperatura, densidade por metro quadrado, controle no cultivo de alevinos e outros. Mato Grosso tem um clima muito bom para o cultivo de peixe, em menos de um ano um exemplar está pronto para o abate, pesando até 2 kg.

Segundo o presidente da EMPAER-MT, Layr Mota, esse projeto é exclusivo para a região Oeste. “Sou regionalista e esse projeto vem de encontro para fortalecer a agricultura familiar em nossa região” disse o presidente.

Mota ressaltou ainda que o trabalho desenvolvido pela equipe da EMPAER no estado de Mato Grosso é fazer da agricultura familiar o grande potencial do estado, beneficiando quem produz no estado. “Precisamos incentivar os produtores a produzirem para o melhorarmos a qualidade de vida deles no campo e o caminho é através do trabalho de parceria que estamos realizando” afirmou.

O produtor rural e morador da comunidade Botas, Ademir Pereira de Souza, falou com alegria sobre o projeto desenvolvido pela EMPAER. “Essa iniciativa nos ajuda e muito. Temos muita força de vontade para produzir, porém precisamos de apoio e essa iniciativa vem nos ajudar muito, sou produtor da região das Botas e além do leite que produzo na minha propriedade agora estarei trabalhando também com a produção de peixe assim aumentar a renda em minha propriedade, fiquei feliz em participar desse evento e ver quantos produtores foram beneficiados em toda a região, mostrando que esse projeto não é politiqueiro, mas sim um projeto sério que vem beneficiar nos produtores rurais”.

Por: Tonny Marcos.