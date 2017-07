Empaer distribui alevinos em Jauru

Cerca de 43 mil matrizes da espécie Tambacu foram entregues nesta ação, que contemplou 172 trabalhadores do campo

Cento e setenta e dois trabalhadores rurais de Jauru (a 420 km de Cuiabá) foram beneficiados na tarde de sexta-feira (28/07), com a distribuição gratuita de alevinos. A iniciativa é do Governo do Estado por meio da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER) juntamente com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal e Câmara de Vereadores.

Para o Diretor de Pesquisa e Fomento da EMPAER, Antonimar Marinho dos Santos, o maior objetivo desta ação é fazer com que os produtores iniciem uma nova atividade em suas propriedades e tenham diversidade na produção, qualidade alimentar e maior rentabilidade, em caso de comercialização do produto.

A distribuição aconteceu nas dependências da Feira Municipal, mobilizou a classe produtora e contou com a ilustre presença do presidente da EMPAER, Layr Mota da Silva. O prefeito Pedro Ferreira de Souza (PSD), o presidente da Câmara, João Leite (PSD), e os vereadores Robson Perez (PTB) e João Ramalho, o Dão (PMDB) marcaram presença e parabenizaram o governo estadual pelo incentivo e valorização do homem do campo.

O diretor presidente da EMPAER, Layr Mota se mostrou feliz por rever os amigos jauruenses, de quem foi vizinho no período em que o mesmo esteve prefeito de Figueirópolis D’Oeste. Segundo ele, a entrega de alevinos é um compromisso seu com os vereadores de Jauru e visa estimular a renda através da comercialização e a produção agrícola para consumo.

Além das matrizes de peixe, a EMPAER reafirmou seu compromisso com os trabalhadores do campo e fez a distribuição de 150 mudas de espécies nativas e de outras 100 mudas de flores tropicais para a arborização da Escola Municipal Lourdes Maria de Lima.

