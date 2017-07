Emenda auxilia na compra de cadeira de rodas à população carente

O Rotary Club de Cáceres assinou na última semana, o convênio para o recebimento das emendas parlamentares, que serão destinadas ao projeto “Banco Cadeira de Rodas”. O deputado Dr. Leonardo (PSD) encaminhou recursos ao projeto, para ajudar na compra dessas cadeiras que serão doadas às pessoas carentes.

O parlamentar destacou que o intuito é favorecer a autonomia e facilitar a locomoção dessa população especial. Para ele, é necessário garantir aos deficientes físicos ou pessoas que tem a coordenação motora fragilizada, o direito de locomoção, com independência, permitindo seu fortalecimento social, político e econômico, como cidadãos plenos que também são.

“Não é somente uma cadeira de rodas, mas sim, desenvolver suas capacidades para assim alcançar a independência e poder se integrar à vida social, tendo o direito de ir e vir”, ressaltou Dr. Leonardo.

Estiveram presentes durante a assinatura do convênio, além do deputado Dr. Leonardo, o presidente do Rotary Club de Cáceres, Gilmar Marostega, o ex-presidente e diretor de projetos, Adriano Faria, além dos membros Washington Calado e Jaime Ferreira.

É importante destacar também, que a proporção de pessoas portadoras de deficiência aumenta com a idade. À medida que a estrutura da população está mais envelhecida, a proporção de portadores de deficiência aumenta, surgindo um novo elenco de demandas para atender as necessidades específicas deste grupo. O diretor de projetos informou que, além das cadeiras de rodas, também serão distribuídos andadores e muletas.

Adriano explicou que a forma de distribuição das cadeiras e os demais equipamentos serão de acordo com a renda da pessoa, que deve ser comprovadamente de baixa renda. O projeto existe há 25 anos e o Rotary conta com uma lista de famílias já inscritas.

Por: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.