Em Comodoro, PF prende índios Nambikwara por extração ilegal de madeira

Seis índios foram presos durante uma operação deflagrada na terça-feira (16/05) pela Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa envolvida com desmatamento e comércio ilegal de madeira extraídas da Terra Indígena Nambikwara, na região de Comodoro, a 677 km de Cuiabá. As prisões são temporárias e os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Cáceres, a 220 km da capital.

De acordo com a Polícia Federal, um mandado de prisão preventiva também foi cumprido, enquanto dois alvos de mandados de prisão temporária ainda não foram localizados. A PF também cumpriu 16 mandados de busca e apreensão. A Fundação Nacional do Índio acompanha a operação.

As investigações apontam que, entre os suspeitos de integrarem a organização criminosa, estão índios e líderes de aldeias da região, sendo que alguns deles foram detidos ainda ontem, segundo o delegado da PF em Cáceres, Evando Iwasaki. Conforme a polícia, comerciantes madeireiros adquiriam o produto extraído ilegalmente da terra indígena.

Os presos deverão ser indiciados pelos crimes de receptação, associação criminosa e por desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente, segundo a PF.

Por: Lislaine dos Anjos.