Em Cáceres, mulher diz que inventou estupro de bebê para prejudicar marido

Na tarde desta quinta feira, 20/07, por volta das 15:00Hs, a senhora de iniciais E.C.O. de 30 anos, compareceu na delegacia especializada da defesa da mulher, localizada na Avenida Getúlio Vargas, a fim de informar os investigadores de plantão que INVENTOU UMA HISTÓRIA PARA PREJUDICAR O SEU MARIDO, fato este ocorrido na noite de terça feira, quando na ocasião acionou a policia militar dizendo que o seu marido, de iniciais de iniciais F.E.A. de 50 anos, havia abusado de sua filhinha de apenas 04 meses, sendo que o fato teria acontecido na residência do casal, localizada no Bairro DNER.

Segundo a comunicante, a mesma inventou a história de que teria flagrado o seu marido (pai da vítima) colocando o pênis na boca da criança, quando a mesma estava no banheiro, conforme a comunicante, isso tudo é mentira, pois o seu esposo é um homem bom, trabalhador e honesto, jamais faria isto, sendo que no momento que fez a falsa denúnica, a mesma estava bêbada, e que não tem noção do que fez.

Disse ainda que teve uma gravidez muito conturbada, pois deixou as drogas depois que sua filha nasceu, sendo que no dia do ocorrido teve uma discussão com o marido e como a policia se negou a atender o seu chamado, em virtude da mesma sempre chamar a policia quando brigam, eles não foram, então ela teve uma idéia de inventar essa história grave para que a viatura fosse ao local, mas que ela esta profundamente arrependida, disse também que vai procurar um psicólogo para se tratar.

RELEMBRE O CASO

Na noite de ontem, 18/07, (terça feira), uma senhora de iniciais E.C. moradora do Bairro DNER, compareceu na delegacia de policia, muito revoltada, para registrar um boletim de ocorrência de abuso sexual, contra sua filhinha, de 04 meses, e que segundo a comunicante, o suspeito é o seu próprio marido, pai da vítima.

Segundo a comunicante, a mesma convive maritalmente com o suspeito, de iniciais F.E.A. de 50 anos, há muitos anos, mas que ele já lhe agrediu várias vezes, inclusive já tem procedimentos contra ele na delegacia da mulher, mas que no final da tarde (de ontem), por volta das 17:30Hs, a sua filhina de 04 meses, estava chorando muito, então, deixou ela com o pai e foi tomar banho, mas acabou desistindo e para a sua surpresa, minutos depois flagrou o seu marido colocando o pênis na boca de sua filha.

Diante disso, ela entrou em desespero, ficou muito nervosa, tomou a filha das mãos do suspeito, em seguida deu alguns socos em suas costas e imediatamente ligou para policia militar, comunicando o fato, mas quando a rádio patrulha chegou no local o suspeito já havia fugido.

A comunicante disse ainda que pretende separar do marido (suspeito) o mais rápido possível e requer medidas protetivas.

