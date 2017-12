Em busca de melhorias para o município

O Vereador Fabio de Andrade Amorim Silva do (PRB), reuniu-se na última semana com o Deputado Guilherme Maluf do (PSDB), na cidade de Pontes e Lacerda.

Na oportunidade o Vereador Fabão pediu apoio ao deputado para interceder junto ao governo do estado para que as obras da nova Escola Estadual Hermes José da Silva dêem continuidade em Nova Lacerda.

Na ocasião o vereador Fabão transmitiu ao deputado a importância da sua solicitação, “há alguns anos, os alunos de 1º ao 3º ano do ensino fundamental da rede municipal de educação, fazem uso de salas provisórias e inadequadas, que cada vez mais preocupam os pais devido às suas condições. As salas são improvisadas em um antigo alojamento que havia sido utilizado por uma mineradora no município. Por outro lado os alunos do ensino médio (rede estadual) usam também provisoriamente as salas da Escola Municipal Getúlio Vargas do Bairro São José. A transferência desses alunos de ensino médio para as novas instalações da Escola Estadual Hermes José da Silva, dependem exclusivamente da conclusão dessas obras”, concluiu o vereador.