Em Araputanga Oswaldo Alvarez é eleito presidente da Câmara e Joel Marins toma posse como prefeito

Em sessão solene realizado na Câmara Municipal de Araputanga Joel Marins e Enilson Rios tomaram posse como prefeito e vice-prefeito para o mandato 2017 à 2020.

O plenário Romeu Furlan ficou completamente lotado com a presença da sociedade araputanguense que inicialmente prestigiaram a eleição para a mesa diretora para mandato 2017 à 2018, onde por 9 votos favoráveis e 2 contrários os vereadores elegeram Oswaldo Alvarez o presidente do poder legislativo de Araputanga. Os dois votos contra foram de Ilídio da Silva Neto e Jocelino Ferreira.

Em seu discurso Oswaldo se comprometeu a fazer uma gestão participativa. “Devemos deixar as arrestas de lado e trabalharmos juntos por Araputanga, como presidente desta casa de leis tenho objetivo de sermos parceiro em projetos importantes para Araputanga, inclusive trabalhando em parceria com o poder executivo” disse.

O novo presidente do poder legislativo foi o responsável também para dar posso ao prefeito e vice-prefeito. O ex-prefeito Sidney Salomé fez a passagem da administração ao novo prefeito, entregando uma faixa para o mesmo.

Em seu discurso Joel Marins destacou que a partir de agora o seu foco de trabalho será de melhorar a qualidade de vida da população araputanguense, disse ainda que pretende trabalhar em parceria, convidando inclusive os vereadores para que possam ser parceiros desta gestão, buscando apoio de deputados para que Araputanga possa receber emendas parlamentares para investimentos no município.

Joel disse estar preparado para os desafios que o município precisa. “Sei da responsabilidade que tenho como prefeito municipal, e sei também que juntos conseguiremos melhorar a nossa cidade, solicito que cada um de nós possamos fazer nossa parte para que possamos ter uma cidade melhor a cada dia” disse Joel.

O mesmo também anunciou a sua equipe de governo, sendo:

Sebastião Barbosa – Secretaria de Obras

Luiz Carlos – Planejamento e Finanças

Hudson da Cunha – Saúde

Lindivalva Andrade – Educação

Francisco Ramalho – Assessor Jurídico

Édio Cesário (Edinho) – Esporte

Willie Douglas – Agricultura

O novo prefeito disse que formou sua equipe valorizando o funcionalismo público. “Nossa equipe está composta por funcionários públicos e estamos dando essa oportunidade para que eles possam mostrar sua capacidade e serem os nossos parceiros na administração” disse.

Encerrando Joel afirmou também que será um prefeito que estará presente com a população. “Tenho o meu estilo simples e objetivo de trabalhar e assim serei como prefeito de Araputanga, conversando com as pessoas para que possamos trabalhar juntos, inclusive sendo aberto para que criticas construtivas possam ser feitas” disse o prefeito.

Fonte Jornal Oeste – Por Tonny Marcos