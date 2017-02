Eleição suplementar terá José Carlos e Maria Lúcia como candidatos à prefeitura de Conquista D’Oeste

As convenções partidárias para a eleição suplementar do dia 12 de março aconteceram neste fim de semana em Conquista D’Oeste (520 km de Cuiabá) e mobilizou o cenário político não só do município, mas de toda a região oeste de Mato Grosso.

Uma nova eleição se fez necessária porque o município teve a maioria dos votos “congelados” na eleição do ano passado, devido à impugnação de registros do candidato à reeleição Walmir Guse (PSDB) e do candidato a vice-prefeito na chapa de Fábio Herbert (PPS), Aldeir Farias Simões (PPS). Com isso, disputam a Prefeitura nesta nova eleição, o ex-vereador de dois mandatos, José Carlos de Oliveira (PMDB) e a ex-vice-prefeita, Maria Lúcia (PP).

A convenção que oficializou José Carlos como candidato aconteceu já no início da noite de sábado (04/02), no plenário da Câmara Municipal. Amigos, familiares e apoiadores marcaram presença, entre eles, prefeitos e vereadores dos municípios vizinhos.

A coligação “JUNTOS POR CONQUISTA” é formada por seis partidos, sendo: PMDB, PPS, PV, PT, SD e PRB. José Carlos terá o empresário e companheiro de partido, Valdecir José Ferreira como candidato à vice-prefeito.

Na coligação “A FORÇA VEM DO NOSSO POVO” a candidata Maria Lúcia terá o ex-vereador, Daniel Menezes (PP) como candidato à vice-prefeito e oito partidos em sua base aliada, sendo eles: PP, PSDB, PR, PDT, PSD, PSB, PSC e DEM.

Segundo o IBGE, Conquista D’Oeste tem um total de 3.385 habitantes e cerca de 2.824 eleitores. A Receita do município é estimada em R$ 17 milhões.

