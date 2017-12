EDUCAÇÃO: RETROSPECTIVA 2017 – Jauru

“O ano de 2017, foi um excelente ano”. “Apesar dos problemas enfrentados no inicio da gestão, ao fazer um balanço, o saldo é positivo.” Estas são as palavras da Secretária Municipal de Educação de Jauru Isabel Cristina Lemos, ao refletir sobre o ano de 2017 e sua atuação frente a esta pasta.

Equipe da Secretaria Municipal de Educação: Assessoras e Secretária.

Material Pedagógico: Caixa de contar contos.

Oficina de Material Pedagógico

Prêmios do Projeto de Leitura

Prêmios do Projeto de Leitura

Apresentação das alunas da Ed. Infantil II no curso de capacitação

Apresentação de teatro pelas professoras, no curso de Ed. Infantil.

Formatura da Pré- Escola, da Escola Boa Esperança II

Formatura da Pré- Escola. Alunos das Escolas: “Elza Carrijo Pavini,

Rosimeire Apª da Silva e Maria Soares de S. Lima.

Premiação do projeto “Boas Práticas Na Educação”

Instrumentos para formação da fanfarra mirim.

Acervo para biblioteca da E.M.E.I

2ª Conferência do Plano Municipal de Educação.

Ao iniciarmos o ano letivo de 2017 enfrentamos muitos problemas com relação à frota, a situação em que se encontrava os prédios escolares e também as condições em que estava a instituição APAE ao ser entregue a atual gestão, dentre muitos outros problemas, porém com apoio do Prefeito Pedro Ferreira de Souza a equipe da Secretaria Municipal de Educação não se deu por vencida e resolveu enfrentar os problemas de frente. Além de buscar meios para solucionar estes problemas, procuramos trabalhar com determinação para fazer o ano letivo acontecer em meio às adversidades. Realizamos as manutenções necessárias e possíveis nos prédios e ônibus escolares, em alguns eletrodomésticos, e também foi necessário realizar a compra de alguns eletrodomésticos fundamentais para o funcionamento das escolas como: freezer, fogão, bebedouro, impressora e computadores, e também o fornecimento de material pedagógico. Mas só isto não bastava. Os índices educacionais do município não estavam bons, e por isso nossa prioridade passou a ser a parte pedagógica, dando suporte às escolas no sentido de melhorar os índices de aprendizagem. Com este intuito, ao longo do ano foram realizados cursos de capacitação em parceria com o CEFAPRO/Pontes e Lacerda (Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica) para dar suporte aos professores e gestores. Também foi realizado curso ministrado pela Prof.ª Regina Shudo, em 02 etapas de formação (Uma no 1º semestre e outra no 2º semestre) voltadas para a Educação Infantil. A equipe da Secretaria Municipal de Educação desenvolveu junto com os coordenadores pedagógico e professores, o Projeto de Monitoramento, Acompanhamento, Avaliação e Intervenção, com o objetivo de detectar periodicamente as dificuldades dos alunos e realizar ações de intervenção para sanar estas dificuldades. Realizou ainda o curso de formação continuada, desenvolvido ao longo de todo ano, onde os professores e os TDIs (Técnicos em Desenvolvimento Infantil) estudaram temáticas com aplicação na prática, voltadas para o desenvolvimento dos alunos, e o Apoio Administrativo Educacional realizou estudos referentes às suas funções desempenhadas nas escolas. Foi realizada também uma ação de formação pela Prof.ª Simoni Carrijo através de um curso sobre PPP (Projeto Político Pedagógico).

Foram desenvolvidos ainda outros projetos, em parceria com a Promotoria de Justiça de Jauru na pessoa do Promotor Dr. Daniel Luiz dos Santos, também com o objetivo de melhorar os índices de desenvolvimento escolar, tais como: QUEIMADA URBANA E DESTINAÇÃO CORRETA DO LIXO, com premiação para as melhores produções dos alunos; Projeto de Leitura: LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL: A PAIXÃO PELO MUNDO DA LÚDICIDADE, com a premiação dos melhores trabalhos dos alunos do ensino fundamental. Nas escolas de Educação Infantil quem recebeu a premiação foram as escolas, sendo que a Escola Municipal de Educação Infantil “Elza Carrijo Pavini”- recebeu um sacolão contendo diversos brinquedos para uso coletivo das crianças, e para o Centro Municipal de Educação Infantil “Maria Soares de S. Lima” foi entregue diversos instrumentos para a formação da fanfarra mirim e segundo a Diretora Solanja Cabral “este presente é a realização de um sonho”. Foi desenvolvido ainda o projeto “Boas Práticas Na Educação”, um projeto de valorização do trabalho do professor, com a escolha e premiação dos três melhores projetos desenvolvidos pelos professores. Neste projeto também foi premiado com um computador a escola onde o professor vencedor exerce suas atividades.

A equipe pedagógica da Secretária Municipal de Educação realizou oficinas de confecção de materiais pedagógicos com professores da Educação Infantil. Fez também a capacitação dos candidatos a diretores das Escolas Municipais, pois este foi ano de eleição e cumprimento da Lei de Gestão Democrática. A Secretaria Municipal de Educação possibilitou a realização da formatura das turmas da Educação Infantil (pré-escola II), com uma linda festa de encerramento, onde várias crianças puderam receber o seu primeiro diploma pelo encerramento da primeira etapa de educação básica. Também foi realizado o encerramento e a diplomação dos alunos de 03 turmas dos cursos subseqüentes do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus de Pontes e Lacerda- Fronteira Oeste, em parceira com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, com 46 alunos formandos.

Foi entregue para a Escola Municipal de Educação Infantil “Elza Carrijo Pavini” um acervo contendo 500 exemplares de literatura infantil para montagem da biblioteca na referida escola.

Outra importante ação que foi realizada este ano foi o Monitoramento, Avaliação do PME (Plano Municipal de Educação) com a realização da 2ª Conferência para votação das alterações que foram feitas no PME construído em 2015.

Entre tantas atribuições, também tivemos esse ano incorporado a pasta da educação a Instituição APAE. A atual gestão recebeu esta instituição com uma série de problemas, porém com a determinação da equipe gestora que foi montada, com o trabalho pedagógico que fora desenvolvido com os alunos e com o apoio da sociedade que abraçou esta instituição, os problemas estão sendo solucionados e a escola tem funcionado maravilhosamente bem.

Ao chegarmos neste momento e ao fazermos esta reflexão, entendemos que a missão está sendo cumprida com grande louvor apesar de todas as adversidades enfrentadas. Contudo, vale ressaltar que muito ainda precisa ser feito para que possamos atingir uma educação de excelência, e esta passa a ser uma das nossas metas para os anos vindouros, e que estaremos buscando mecanismos para superar os obstáculos que surgirem.

Desejamos a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações e que Deus esteja presente no coração de todos nós.

Autoras: Beatriz Pavini

Creuza Lana Nascimento

Eliete Maria Ribeiro de Souza

Isabel Cristina Lemos

Joelma Gomes Oliveira Araujo