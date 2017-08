Educação Legislativa em Movimento mobiliza Pontes e Lacerda e região

A sétima edição do projeto “Educação Legislativa em Movimento”, realizada na quinta e sexta-feira passadas (24 e 25/08), na Escola Estadual “14 de Fevereiro” em Pontes e Lacerda, já está sendo considerada pelos seus coordenadores como uma das melhores realizadas até o momento. Desde que a equipe do projeto chegou à cidade, já se percebia o interesse da comunidade, tanto por parte dos alunos como pelos professores. Ainda na reunião preparatória para o evento, ocorrida momento antes da abertura oficial, a diretora Andréa Bretas Guimarães disse que há muito tempo se esperava por um evento dirigido aos estudantes do ensino médio.

A solenidade de abertura do “Educação Legislativa” em Pontes e Lacerda, ocorrida na noite de quinta-feira, contou com a presença de um público recorde, entre alunos, professores e autoridades. A execução do Hino Nacional Brasileiro ficou a cargo da banda marcial da escola. Logo após a solenidade oficial, foram iniciados os trabalhos, com as palestras em sala de aula e as oficinas no pátio externo da Escola “14 de Fevereiro”. Entre os temas das palestras: jovens líderes, apoio vocacional, constituições estaduais na era Vargas, história do parlamento e aulas de reforço para o Enem. Quanto às oficinas, são desenvolvidas três: reciclagem de materiais, escola verde e uma exposição sobre a evolução do Parlamento mato-grossense.

Na sexta-feira, os trabalhos recomeçaram pela manhã, com mais uma rodada de palestras e oficinas, possibilitando que alunos de todos os turnos da escola pudessem participar do projeto. Aí, surgiu uma novidade. Em meio aos alunos da Escola Pública “14 de Fevereiro” estavam presentes estudantes da Escola Particular “Vale do Sol”, que também foram conhecer o “Educação Legislativa em Movimento”. Eles demonstraram interesse, por todos assuntos abordados e pela criação de um grêmio estudantil, que também é incentivado pelo projeto. Segundo o líder do grupo, Geraldo Reis, os grêmios ajudam na formação de jovens mais conscientes e politizados.

O encerramento do “Educação Legislativa” em Pontes e Lacerda aconteceu na noite de sexta-feira, com a apresentação dos talentos artísticos da Escola “14 de Fevereiro” e o que não faltou foi atração. Teve de tudo: apresentação do grupo de siriri de roda “Filhos da Terra”; um estudante, portador de necessidades especiais, que toca teclado com os pés; as cantoras Gabriela e Emili; um grupo de capoeira; a cantora gospel Aline; o grupo de teatro Fênix da escola e o cantor-solo Érick Teixeira. Foram tantas atrações, que a apresentação dos talentos da escola, só terminou por volta de 22 horas. A próxima edição do “Educação Legislativa em Movimento”, deve ser realizada na Baixada Cuiabana, em local a ser definido.