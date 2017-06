Educação Legislativa em Movimento começa hoje em Vila Bela da Santíssima Trindade

O projeto teve início no mês de abril e já está em sua quinta edição; deputados Wancley e Botelho são idealizadores da ação

A escola estadual Verena Leite de Brito, em Vila Bela da Santíssima Trindade, no Oeste de Mato Grosso, recebe nesta quarta-feira (28), a quinta edição do projeto Educação Legislativa em Movimento, realizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por iniciativa da Mesa Diretora e deputado Wancley Carvalho (PV).

Por meio de palestras, oficinas e atividades culturais, os estudantes vão conhecer a história do Poder Legislativo estadual, terão incentivo para a participação política e palestras sobre prevenção às drogas, orientação vocacional, meio ambiente, sustentabilidade e dicas para redação e exatas, para o Enem 2017.

A abertura oficial ocorre hoje, a partir das 19h. As palestras para os alunos serão realizadas na quinta-feira (29), a partir das 7h, e seguem ao longo do dia. Às 19h a programação será aberta ao público, com evento cultural e diversas apresentações artísticas.

Os assuntos são abordados por especialistas, com profissionais do Instituto Memória do Poder Legislativo; da Escola do Poder Legislativo; do setor de Ambientação da ALMT; da Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida da Assembleia, o Qualivida; da Polícia Judiciária Civil, entre outros parceiros que integram o projeto.

“Estou muito feliz com esse projeto, que tem gerado muitos frutos. Já o realizamos em Jauru, no distrito da Guia, Cuiabá e Araputanga. Retornamos ao interior, para contemplar mais uma escola. É uma forma do Poder Legislativo se aproximar do cidadão mato-grossense, por meio de atividades desenvolvidas em escolas de todo o Estado”, afirmou o deputado Wancley, ao agradecer o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (PSB), que também lidera a iniciativa.

Texto: Eduardo Cardoso;

Foto: Fablício Rodrigues.