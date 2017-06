Eduarda Teixeira representa Pontes e Lacerda hoje na final do concurso Miss Mato Grosso

Referência nacional por eleger três misses brasileiras, o evento final do Miss Mato Grosso Be Emotion 2017 será realizado nesta quinta-feira (22/06), a partir das 20h30, com jantar e desfile, no Buffet Alphaville Premium, em Cuiabá. A escolha será feita por um júri artístico, com posto por profissionais da beleza, como cirurgiões plásticos e dermatologistas.

A vencedora representará o Estado na etapa nacional do concurso Miss Brasil, em agosto deste ano. Um total de 15 candidatas estão concorrendo à coroa da beleza. Entre elas, está a jovem ponteslacerdense, Eduarda Teixeira, 19 anos.

Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Vila Operária, Poxoréo, Primavera do Leste, Cáceres, Rondonópolis, Nobres, Lucas do Rio Verde, Nova Santa Helena, Nossa Senhora do Livramento, Sinop e Tangará da Serra também terão suas representantes.

Conforme o colunista social Warner Willon, organizador do evento há 27 anos, será uma festa com muito glamour, elegância, beleza e atrações culturais, além da novidade, ‘Be emotion’ agregada à marca tradicional. “A beleza faz parte da nossa cultura, já era cultuada na Grécia antiga tendo como referência os deuses Apolo e Vênus”.

O organizador lembra que Mato Grosso já ganhou três vezes o título de Miss Brasil. A última vencedora foi a representante de Rondonópolis, Jakelyne de Oliveira, a Miss Mato Grosso 2013, e ficou entre as cinco melhores no Miss Universo daquele ano. As outras duas Miss Mato Grosso que conquistaram o título nacional são Márcia Gabrielle (1985) e Josiane Kruliskoski (2000).

Por: Leandro Régis / Da Redação (Com Assessoria).