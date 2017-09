É hoje: Festival de Pesca e Praia de Porto Esperidião começa hoje (14/09)

Começa nesta quinta-feira (14/09), uma das principais festas culturais da região oeste de Mato Grosso.

A programação conta com show nacional de uma das principais revelações do sertanejo brasileiro, Naiara Azevedo. Além da cantora paranaense, o Festival de Pesca e Praia terá o show da dupla Rico e Léo; Escolha da Garota FPP, show baile todas as noites, apresentação e mostra cultural, pesca embarcada, pesca mirim, futebol de areia, vôlei de praia, parque de diversões, tendas de alimentação, entre outros.

O evento será promovido pela Prefeitura Municipal e termina no domingo, dia 17/09.