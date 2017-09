Dra. Teresinha sugere estudos para a implantação de transporte coletivo em Pontes e Lacerda

Diante do crescimento populacional dos últimos anos, a médica e vereadora Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB) observou a necessidade de novas opções para o transporte municipal de Pontes e Lacerda.

Durante sessão ordinária do último dia 04, Teresinha fez uso do microfone e sugeriu ao Executivo Municipal, estudos para a implantação de linhas de transporte coletivo, ligando os principais Bairros ao centro da cidade.

“Nosso município tem crescido consideravelmente nos últimos anos, e para acomodar o aumento populacional novos bairros foram criados, e isso aumentou a distância no trajeto das pessoas para se deslocarem de suas residências ao centro da cidade. De acordo com a Lei Federal 10257/01, os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a fazerem seus planos de mobilidade urbana, e um dos objetivos é reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. Então, eu indico que se realize estudos para levantar necessidades e futuramente implantar o transporte coletivo para beneficiar nossa população”, disse Teresinha.

Por: Leandro Régis / Da Redação.