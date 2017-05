Dra. Teresinha pede que a Secretaria de Saúde realize campanhas de doação de sangue, em Pontes e Lacerda

Em sessão ordinária do último dia 15, a vereadora e médica Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB), fez uso da tribuna e indicou ao Executivo, a realização de campanhas para coletas de sangue, em Pontes e Lacerda. Algo que segundo ela, poderia ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hemocentro, de Cuiabá.

Teresinha disse em seu pronunciamento, que esta ação iria beneficiar muitos casos de alta complexidade, que necessitam receber sangue, mas que na maioria das vezes estão em falta, não por falta de doadores e sim pela ausência de campanhas para coletas, como é o caso do sangue com RH negativo que está em falta neste momento.

“Temos ciência que o processamento de todo material precisa ser realizado por unidades específicas, como o Hemocentro de Cuiabá ou a Unidade de Coleta do Hospital Regional de Cáceres, no entanto, é necessária uma parceria com essas unidades para a realização desta ação, que irá beneficiar não só pacientes em atendimento no nosso município como também as unidades hospitalares que costumam receber os nossos pacientes”, disse a vereadora.

A vereadora acredita que o número de doadores irá aumentar significativamente em Pontes e Lacerda, mobilizados pela campanha. “Conhecemos doadores que quando vão a Cáceres ou Cuiabá e aproveitam para fazerem sua doação, mas também tem muitas pessoas que ficam ansiosas aguardando uma campanha aqui em nossa cidade por falta de oportunidade de ir até uma unidade de coleta em outro município”, argumentou Teresinha.

Por: Leandro Régis / Da Redação.