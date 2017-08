Dra. Teresinha pede ações de melhoria no Terminal Rodoviário de Pontes e Lacerda

Durante sessão ordinária da última segunda-feira (14/08) – a primeira após o recesso parlamentar da Casa de Leis – a vereadora e médica, Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB) fez uso da tribuna para cobrar do Executivo Municipal, ações melhorias no Terminal Rodoviário de Pontes e Lacerda, já que o mesmo é um prédio público municipal.

Em seu discurso Drª. Teresinha deixou claro que a cobrança não é nenhuma crítica à atual administração do Terminal, e sim um pedido ao Executivo, de atenção e cuidado com quem passa pela cidade. “A nosso ver, o Terminal Rodoviário deve ser primeiro local a realizar o marketing do município, um ambiente preservado, limpo e cuidado, tendo em vista que por ali passam muitos viajantes que levarão para outras cidades o primeiro impacto visualizado do ambiente que o acolhe. Se queremos realizar um marketing positivo de nosso município, devemos investir em melhorias desse espaço, pois a sua preservação define os hábitos do povo ponteslacerdense, e por esta razão questiono os cuidados dispensados ao terminal rodoviário”.

Conforme a vereadora, a modernização do terminal é um ponto fundamental para a imagem de Pontes e Lacerda. “Temos exemplos de municípios, que atualmente transformaram seus terminais rodoviários em rodoshoping’s e a população tem aprovado a ideia, pois gera mais segurança para o local, abre vagas de emprego, e principalmente por acolher melhor os seus usuários. Pontes e Lacerda precisa mostrar que é uma cidade próspera, acolhedora e que tem buscado o desenvolvimento cultural e financeiro, para motivar os viajantes a conhecer e até mesmo se instalarem em nosso município”, resumiu a vereadora.

“Sabemos que a empresa dona da concessão, recebe R$ 2,80 por taxa de embarque, R$ 2,80 para uso do sanitário e R$ 5,00 do banho, então porque não realizar melhorias a quem utiliza daquele espaço?” questionou a peerrebista.

Entre as reclamações dos usuários estão:

Salas fechadas;

Alugueis de espaço com valores que desestimulam;

Iluminação noturna fraca,

Aparelhos de tv para usuários que tem que esperar obsoleto, alem de ser apenas um.

Falta de segurança;

Espaço de estacionamento de ônibus precisando de reparos;

Pintura das paredes sujas e descascadas.

Banheiros sem conservação e necessitando de reparos.

Fiscalização de recebimento de taxa de embarque na porta dos veículos, gerando constrangimento aos passageiros.

Falta de documentos do prédio para que os empresários que atuam no local possam regularizar documentações como alvará de funcionamento.

Sugerimos que ocorra de imediato:

Manutenção do prédio (pinturas e reformas);

Revisão das instalações elétricas (incluindo instalação de equipamentos para captação de energia solar), e hidráulicas;

Manutenção e reparos nos banheiros;

Alugueis de salas com valores acessíveis para estimular lojistas a instalarem-se no local;

Instalação de caixa eletrônico, farmácia, lan house, lojas de conveniência com lembranças e artesanato local;

Instalação de mais televisores.

Contratação de equipe de segurança ou empresa que preste serviços;

Reparo nos locais de chegada e saída dos ônibus (pátio);

Laudo de aptidão emitido pelo corpo de bombeiros.

É importante também que as empresas que locam salas do terminal possam realizar mudanças e melhorias no espaço, readequando ás suas necessidade, desde que a reforma não prejudique a estrutura e a segurança do prédio.

O contrato de CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO foi realizado em 2009, para uso de dez anos consecutivos e de acordo com o edital de concorrência, a empresa CONCESSIONÁRIA, tem entre outras exigências que, responsabilizar-se pela manutenção e cuidados de todo espaço do imóvel, tanto interno quanto externo.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.