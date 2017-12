Dra. Teresinha pede a implantação de Pomares Comunitários em Pontes e Lacerda

Durante sessão ordinária do último dia 11, a vereadora e médica Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB), indicou ao prefeito Alcino Barcelos (PRB) e ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAGRO), Wilson Moreira, que viabilizem estudos para a implementação de Pomares Comunitários em Pontes e Lacerda.

De acordo com a vereadora, esta indicação irá contribuir para uma alimentação mais saudável, e estimulará as pessoas a usarem seu tempo ocioso para contribuir com ações que beneficiarão a comunidade. “Temos muitas áreas ociosas, e muitas famílias que por morarem em imóveis de aluguel não podem plantar em suas residências árvores frutíferas e que na maioria das vezes o que ganham os restringem a comprarem para a alimentação, apenas o básico e essencial, deixando de colocar em suas mesas os frutos que são a base de fornecimento de inúmeras vitaminas vitais para a saúde”.

As mudas frutíferas de diversas espécies, podem ser plantadas em áreas verdes que precisam ser preservadas, como também em vários pontos da cidade para que as comunidades beneficiem-se.

