Dra. Teresinha indica parceria entre OAB e município para que se realize o projeto OAB Vai á Escola

Em mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, a vereadora e médica, Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB) indicou ao Executivo Municipal, um trabalho de parceria junto a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para a execução do projeto OAB Vai á Escola.

O “OAB vai à Escola” é um projeto que tem como objetivo conscientizar alunos das escolas públicas sobre a importância dos direitos humanos e da cidadania, através de palestras e debates realizados por advogados voluntários nas salas de aula. Noções básicas de direito e cidadania, o funcionamento dos três poderes, em especial o Judiciário, e simulações de mesas, como de conciliação, júri e audiências, integram o projeto.

“Para ter a sociedade que desejamos, temos que preparar as nossas crianças desde cedo, e pensando neste processo, indico ao prefeito municipal, Alcino Barcelos (PRB) juntamente com o secretário municipal de Educação, Alan Henrique a elaboração de estudos para a implantação deste projeto que tem dado muito certo em outras cidades do Brasil”, disse a republicana.

O trabalho voluntário é realizado por advogados que disponibilizam tempo para oferecer conhecimentos baseados na legislação, ás crianças e adolescentes das escolas públicas.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.