Dra. Teresinha faz discurso sobre os cuidados e responsabilidade com os idosos

Em sessão ordinária da última segunda-feira (28/09), a médica e vereadora de Pontes e Lacerda, Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB) fez uso da tribuna para abordar um tema de grande relevância nos dias atuais, onde o amor ao próximo parece cada vez mais escasso. A vereadora falou sobre “a nossa responsabilidade com os idosos”.

“O que temos vivenciado diariamente é o abandono de muitos de nossos idosos, que no decorrer de sua existência se dedicaram a cuidar de seus filhos e familiares, e quando ficam debilitados pelas doenças e incapacidades degenerativas próprias da idade não recebem o mesmo carinho e dedicação que ofereceram aos seus, e na maioria das vezes são deixados em casa de apoio, asilos para idosos, ou até mesmo são mantidos no seio familiar mas excluídos de todas as atividades inerentes ao convívio familiar”.

A vereadora disse que a sociedade prega e valoriza o mundo dos jovens, enaltecendo a beleza e a força, e esquecendo de valorizar a beleza da experiência vivida. “Quero aqui deixar bem claro que é responsabilidade dos familiares os cuidados com os seus idosos, independente de qualquer fato ocorrido no seio familiar, temos a obrigação não só de cuidar mas de oferecer qualidade de vida, amor e carinho, até mesmo porque temos que nos lembrar da lei da semeadura”colhemos o que plantamos”.

A LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (Estatuto do Idoso), garante amparo legal aos idosos.

Art. 1 o : destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

Art 2º: O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade,…

Art 3º: É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária…

“Aqui em nossa cidade, a Ampla (Associação de Mulheres de Pontes e Lacerda) trabalhou arduamente na busca de recursos para construir um espaço digno aos idosos e continua em sua bela missão. Mas com pouco tão tempo de funcionamento o Lar já está com uma alta quantidade de moradores. Quero parabenizar mais uma vez a sociedade ponteslacerdense, por contribuir realizando doações a esta entidade tão necessária, e dizer que sempre que puderem façam doações, pois ali realmente se trabalham pelo coletivo”.

Teresinha finalizou o seu discurso dizendo. “O que faço para e pelos meus familiares idosos é o mesmo que gostaria que fizessem a mim, caso me encontre um dia na mesma situação”.

Por: Assessoria.

Foto: Arquivo.