Dra. Teresinha faz balanço de seus primeiros meses de mandato

Vereadora fez diversas solicitações para atender demandas da população

O fim dos quatro anos de mandato ainda está longe, mas os seis primeiros meses já se foram, e a avaliação da vereadora Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB) é extremamente positiva, assim como o seu discurso para os próximos meses.

Nesse primeiro semestre, a vereadora fez diversos requerimentos e indicações para atender a demanda da cidade e da população, entre elas saúde, educação, cultura, esporte, lazer e principalmente a luta pelos direitos e bem estar da mulher na sociedade.

Uma de suas ações neste período, foi defender e cobrar a implantação da Delegacia da Mulher junto ao governo estadual. A republicana também garantiu apoio à Casa de Recuperação para Mulheres com Dependência Química, dirigida pelo pastor Manoel Elcínio, da Primeira Igreja Batista.

Preocupada com o poder de destruição do álcool e das drogas no âmbito familiar, a vereadora indicou aos órgãos competentes, a realização de campanhas para combate e enfrentamento ao uso de álcool e drogas, no município. Um trabalho que segundo ela, pode ser realizado nas escolas públicas do município, alcançando crianças, jovens, adolescentes e consequentemente os familiares.

Durante o mês de junho, a médica e vereadora Dra. Teresinha indicou ao Executivo Municipal a realização de estudos junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (SEMAGRO) para a criação de Hortas Comunitárias no município. “Um projeto dessa natureza estará melhorando e barateando a alimentação das pessoas, e melhorando o relacionamento interpessoal e a convivência nas comunidades”, disse a especialista em saúde ao ressaltar que ingerir alimentos saudáveis é uma orientação de todos os profissionais médicos, não só como método preventivo, mas também como parte de vários tratamentos de saúde.

Á pouco tempo, Teresinha fez uso da tribuna e cobrou do Executivo, ajustes no sistema de sinalização de trânsito em pontos estratégicos da cidade, por exemplo, na travessia da BR-174 para o Bairro Residencial Tuiuiu. Algo que mais uma vez demonstra o seu cuidado e preocupação com a qualidade de vida do cidadão de ponteslacerdense.

Por: Leandro Régis / Da Redação.