Dr. Leonardo e AL são parceiros em cursinho gratuito para o Enem

Deputado Dr. Leonardo participou da aula final, desejando boa sorte aos alunos.

O deputado estadual Dr. Leonardo (PSD) participou da última aula do Programa de Parceria Preparatório para o Enem (Proppen), no domingo (29), para desejar sorte aos 500 alunos do cursinho. O Proppen foi idealizado e ganhou vida a partir de emenda do parlamentar, que teve a preocupação de preparar os estudantes cacerenses para o Enem. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso foi parceira do projeto, participando com o desenvolvimento das artes gráficas iniciais do programa.

“Desejo boa sorte e boa prova a todos os alunos do Proppen. Estão todos de parabéns pela dedicação. Com esse cursinho, vão chegar no dia do Enem com mais preparo e mais confiantes. Fizeram simulados e tiveram aulas com professores competentes. Tudo isso contará muito. O instituto Ideaes também está de parabéns pela condução do Proppen”, afirmou Dr. Leonardo.

Idealizado para dar mais competitividade ao aluno cacerense que não tem condições de bancar um cursinho, em especial os oriundos de escola pública, o Proppen foi totalmente gratuito para os vestibulandos. Eles tiveram acesso a 209 horas-aula, ministradas sempre aos finais de semana, no sábado a tarde e no domingo de manhã, para não atrapalhar a rotina de quem trabalha.

O programa ficou sob a responsabilidade do Instituto para o Desenvolvimento Econômico, Ambiental, Desportivo e Social de Mato Grosso (Ideaes), que conta entre seus membros com professores e profissionais egressos do cursinho Cuiabá Vest, projeto de sucesso e de resultados comprovados.

A Prefeitura Municipal de Cáceres participa do Proppen com o espaço onde o curso foi ministrado, o Centro de Eventos Maria Sophia Leite (Sematur).

Texto: Jardel P. Arruda / Assessoria de Imprensa.

Foto: Jonas Rodrigues da Costa.