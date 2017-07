Dr. Gimenez filia-se ao Partido Verde e reforça sigla na região oeste de Mato Grosso

O pensamento no trabalho pela coletividade fez o médico Luiz Amilton Gimenez escolher o Partido Verde para ingressar na vida pública. Com atuação na região oeste há 40 anos, o pediatra foi lançado pela sigla, como pré-candidato a deputado federal.

A solenidade foi realizada na Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, e reuniu vereadores do PV da região, o prefeito do município, membros da executiva estadual e nacional da agremiação, e o deputado estadual Wancley Carvalho (PV), que abonou a ficha de filiação.

“Mais do que verde, o Partido Verde é limpo. Escolhi a sigla pelo desejo de trabalhar pela coletividade, e quero dar continuidade no trabalho do PV, fazendo-o crescer e crescendo com ele”, pontuo que Gimenez já autuou em São José dos Quatro Marcos e Pontes e Lacerda, e hoje atende em Mirassol D’Oeste.

O médico reúne o que muitos políticos não têm: popularidade, prestígio e credibilidade. “O crescimento do PV está calçado em dois pilares fundamentais: qualidade e responsabilidade. Não queremos que, no futuro, o partido esteja envolvido em eventos de corrupção que tomaram conta da política brasileira e mato-grossense. Conhecemos o caráter, o desejo de trabalho e o potencial eleitoral do Dr. Gimenez; ele será um grande companheiro e fará a diferença”, frisou Stopa.

Ainda de acordo com o presidente da sigla, a região hoje é fortalecida pelo primeiro deputado estadual eleito pelo partido, em Mato Grosso. A expectativa é que, novamente, a região oeste possa surpreender.”O deputado Wancley tem feito um trabalho excelente. Foi vereador duas vezes pelo PV e hoje está na Assembleia Legislativa. Filiamos hoje uma nova liderança para a região, e nesse contexto de descrédito com o políticos tradicionais, não tenho dúvida que será nosso pré-candidato à Câmara e não tenho dúvida da vitória”, finalizou.

Durante o ato de filiação, Wancley elogiou o trabalho que o Dr. Gimenez tem realizado como profissional de saúde na região, e pontuou a importância de tê-lo como representante em Brasília. “O Dr. Gimenez é um médico extremamente conhecido na região oeste, e não tenho dúvida que será um grande político: com ideias novas e uma enorme experiência”, destacou o parlamentar.

O prefeito Ronaldo Floreano, de São José dos Quatro Marcos, se mostrou entusiasmado com a filiação de Gimenez. O médico atuou por mais de duas décadas no município. ” O PV já tem sua representação a nível estadual, com o excelente trabalho do Wancley, e não tenho dúvida que a chegada do Dr. Gimenez vai fortalecer o partido na região”, finalizou.

Texto: Eduardo Cardoso;

Foto: Olavo de Jesus.