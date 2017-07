Dia dos Avós é lembrado com festa pela Prefeitura de Conquista D’Oeste

Através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Conquista D’Oeste promoveu na semana passada, o 2º Arraiá dos Idosos.

A festa aconteceu no Centro de Convivência do Idoso em comemoração ao Dia dos Avós e foi cercado de muita diversão, karaokê, desfile a caráter com distribuição de prêmios, comida típica e música raiz. Além disso, houve apresentação da irreverente “Dona Jura”, interpretada pelo ator Wandres Furtado.

“É um dia que precisa ser lembrado sempre. Aqui trabalhamos com homens e mulheres que são avós e que devem sempre ser valorizados pela história de vida que tiveram e continuam tendo. O nosso compromisso é de continuar dando todo o apoio necessário para estas pessoas, que tanto contribuíram com a história do nosso município”, disse a prefeita Maria Lúcia.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.