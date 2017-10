Dia do Idoso é lembrado com festa em Vila Bela

O Dia do Idoso foi lembrado com festa neste fim de semana, em diversas cidades do Brasil. Em Vila Bela da Santíssima Trindade não foi diferente. A programação desenvolvida pela Prefeitura Municipal foi coordenada pela Secretaria de Assistência Social, com apoio da Câmara de Vereadores e parceiros.

Em clima de festa havaiana os idosos grupo Luz e Vida e da associação Feliz Idade receberam uma visita mais que especial, do grupo de dança, Princesa do Guaporé, diretamente de Pontes e Lacerda.

Entre as atividades, vale destacar o jantar oferecido a todos os participantes.

A secretária de Assistência Social, Daniele Kelen e a coordeandora, Janaína Rodrigues agradecem a todos pela presença e os parabenizam pelo Dia do Idoso.

O vereador Dalton Frazão (PV), mais uma vez prestigiou os trabalhos da Secretaria de Assistência Social e parabenizou a equipe volante do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) pela atenção e valorização deste grupo, que frequentemente é vítima de maus-tratos e abusos de todas as formas.

O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro, data que marca a promulgação do Estatuto do Idoso.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.