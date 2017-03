Desemprego é apontado como pivô do alto índice de violência em Quatro Marcos

A população quatromarquense está vivendo um verdadeiro caos referente à segurança pública. Nos últimos dez dias foram registrados o homicídio de 03 pessoas.

O primeiro caso aconteceu no dia 18 de março, quando Franciel de Oliveira Marques de 15 anos foi assassinado na estrada da comunidade Caeté.

O outro homicídio ocorreu na rua São Luiz no bairro Jardim Popular, onde foi assassinado Rosinaldo Aguiar da Silva, 29 anos.

O homicídio mais recente aconteceu na manhã desta quarta-feira (29.03) no centro da cidade na Avenida São Paulo onde Vanderlei Alves de 21 anos foi assassinado com tiros na cabeça.

Os cidadãos quatromarquenses estão vivendo sobre tensão, uma vez que além de problema com segurança pública sofre também com a falta de emprego desde que foi fechada a unidade frigorífica do município, que deixou cerca de 900 pessoas sem emprego.

A grande esperança dos cidadãos é que o atual prefeito, Ronaldo Floreano possa fazer uma gestão diferenciada para que a situação seja mudada.

Texto: Tonny Marcos.

Foto: Fronteira Alerta.