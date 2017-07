Deputados convocam audiência para discutir Escola Tiradentes

A implantação de uma unidade da Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, será debatida em audiência pública no dia 07 de julho, às 19h30, na Câmara Municipal de Cáceres

Este é um grande anseio das famílias da PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil de Cáceres, que há anos aguardam pela unidade no município. A audiência foi requerida pelos deputados estaduais, Dr. Leonardo, Adriano Silva e Sebastião Rezende.

Em fevereiro deste ano, Dr. Leonardo já havia encaminhado ao governador Pedro Taques e ao secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, uma Indicação destacando a necessidade da implantação de uma unidade da Escola Tiradentes em Cáceres. “A instituição é considerada uma escola modelo, demonstrando excelentes resultados a nível nacional. Esta audiência servirá para contribuir e reforçar a nossa demanda”, destacou Dr. Leonardo.

A Escola Tiradentes instrui o educando com uma cultura solidificada na disciplina e na hierarquia militar, onde os fatores éticos sociais são preponderantes no senso crítico, no raciocínio analógico do ser, proporcionando uma visão consciente da democracia e formando o futuro cidadão para o exercício prévio da cidadania.

O colégio militar Tiradentes tem ainda como um dos objetivos, a formação integral do aluno quanto ao desenvolvimento de sua potencialidade como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania.

