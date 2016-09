Deputado Wancley encaminha R$ 1,4 mi em investimentos para escolas da região oeste

Wancley se reuniu com secretário de Educação para acompanhar o andamento da aplicação de recursos e indicações; parlamentar encaminhou R$ 1,4 mi em emenda para escolas da região

Eduardo Cardoso

Por meio de emendas parlamentares e indicação do deputado estadual Wancley Carvalho (PV), escolas estaduais da região oeste receberão mais de R$ 1,4 mi em investimentos. Os recursos estão sendo aplicados para melhoria da infraestrutura, aquisição de equipamentos e realização de eventos esportivos.

O parlamentar destinou R$ 811 mil para aquisição de computadores interativos, que são equipamentos dotados de lousa digital, projetor e computador. A secretaria de Estado de Educação (Seduc) está realizando o processo licitatório, conforme destacou Marco Marrafon, durante reunião com o deputado, na quinta-feira (15).Os equipamentos serão distribuídos nas escolas da região.

Para escola 14 de Fevereiro, em Pontes e Lacerda, foram encaminhados R$ 200 mil para reforma e construção de arquibancadas na quadra poliesportiva. Em Vale de São Domingos, a escola Rainha da Paz também receberá R$ 200 mil para construção de bloco administrativo e biblioteca. O projeto está em fase de elaboração.

“Garantir investimentos para educação é permitir crescimento sólido do nosso estado. Nossos jovens e crianças merecem escolas de qualidade. A perspectiva de futuro e produção de tecnologia passam pelas salas de aula”, pontuou Wancley.

O parlamentar também acompanhou com o secretário sobre as indicações aprovadas em plenários, e encaminhadas à Seduc.

Por meio de documento, o deputado solicitou construção de salas de aula na escola Padre Nazareno Lanciotti, no distrito de Adrianópolis, construção do prédio do Centro de Formação de Professores (Cefrapo), em Pontes e Lacerda, instalação de condicionadores de ar nas escolas Paulino Modesto e Padre José Anchieta, em Indiavaí e Mirassol D’Oeste, respectivamente.

A necessidade de novos mobiliários para o refeitório e construção de auditório para a escola Padre Tiago, em Mirassol D’Oeste também foram solicitadas. Por intermédio o deputado, a Seduc vai realizar a troca das janelas da escola José Bejo, em Glória D’Oeste. O Serviço custará R$ 70 mil.

Esporte – Responsável pela área de esporte e lazer, por meio de emenda parlamentar, a Seduc realizará os Jogos Universitários do Oeste, campeonato de vôlei de rua e implantação de duas academias ao ar livre. No total serão investidos R$ 166 mil.