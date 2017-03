Deputado Wancley Carvalho (PV) destacou o esforço da secretaria na manutenção das rodovias na região oeste ..

Sinfra garante novos recursos para restaurar asfalto entre Araputanga e Jauru

Eduardo Cardoso

Para assegurar a continuidade das obras nos 68 quilômetros das rodovias MTs 175 e 248, a secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) garantiu R$ 6.685.592,36 milhões em recursos aditivos para serviços de restauração do pavimento.

A Sinfra apresentou relatório técnico comprovando a necessidade de novos recursos, e o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a liberação dos valores. O deputado Wancley Carvalho (PV), que sempre tem reivindicado melhorias nessas rodovias, agradeceu a iniciativa.

“Trafego sempre por essas estradas, e sei o quanto a população está sofrendo com a situação dessas rodovias. Compreendo as dificuldades financeiras, orçamentárias e contratuais enfrentadas pelo Governo do Estado, e acredito que em breve teremos esses problemas resolvidos”, destacou o parlamentar que tem reivindicado o serviço por meio de indicações e reuniões com o governo do estado.

A reconstrução da rodovia MT-248 beneficiará os municípios do Vale do Jauru e Vale do Cabaçal. Em dezembro, Wancley acompanhou o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte, durante visita em nove municípios da região. Na ocasião, o gestor da pasta firmou compromisso em iniciar trabalho emergencial entre Figueirópolis D’Oeste a Vale de São Domingos, trechos das MTs 175 e 248.

Caravana da transformação – Na segunda semana de março, a região oeste vai sediar a quinta edição da Caravana da Transformação, realizada pelo Governo de Mato Grosso. Além de atender moradores de 14 municípios com diversos serviços, serão anunciadas a realização de várias obras de infraestrutura na malha viária da região, além de entrega de maquinários e abertura de licitação para pavimentação de rodovias em Cáceres e Pontes e Lacerda.