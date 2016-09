Deputado Dr. Leonardo reúne com deficientes para discutir políticas públicas

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/09), o deputado Dr. Leonardo (PSD) recebeu a presidente da Associação Matogrossense de Deficientes (AMDE), Mariley de Jesus e os associados Maria Elizabete e Mário Lucio. Eles discutiram sobre as dificuldades que os Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) vêm enfrentando, em relação ao Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa. Segundo Maria Elizabete – deficiente física –, a unidade não consegue atender o básico das demandas. Ela também reclamou da falta de medicamentos, na Farmácia de Alto Custo.

Dr. Leonardo propôs a realização de uma audiência pública para discutir o assunto. Segundo ele, é necessário que se crie políticas públicas, voltadas à melhoria de vida e também mais acessibilidade aos deficientes. “Sem dúvida, avançamos como uma sociedade inclusiva, contudo, há muito que se fazer. O dia a dia desses guerreiros já é complicado, pois vivemos um país, um estado que não está completamente preparado para eles. É necessário criarmos políticas públicas em benefício dessa população e fazer com que o sistema público funcione de fato, efetivamente para eles. Por isso, vamos propor uma audiência pública para aprofundarmos este assunto tão importante, com o governo do Estado, órgão, entidades e a sociedade de um modo geral”, destacou.

Dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 45,6 milhões de pessoas afirmaram ter algum tipo de deficiência, o que representa 23,9% da população brasileira.

Segundo a presidente, a AMDE possui mais de seis mil associados, sendo uma entidade filantrópica, que sobrevive através de doações. Desde 1983, a Associação conseguiu vários feitos aos PNEs, como a inserção dos deficientes no mercado de trabalho, abrindo as portas e dando outra perspectiva de vida a essas pessoas. A entidade também auxilia seus associados com cursos, reuniões motivacionais, como o projeto Fraternidade Cristã com Deficiência, além de outras ações. Vale destacar que a AMDE é uma entidade voltada as todos os tipos de deficiência.

Lis Ramalho

Assessoria de Imprensa