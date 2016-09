Deputado Dr. Leonardo faz visita e convida empresa para se instalar na ZPE

Na manhã de quarta-feira (14), o deputado Dr. Leonardo (PSD) se reuniu com o diretor da indústria de madeira ShareWood, Dr. Stephan Sidler. Na oportunidade, o parlamentar percorreu as dependências da fábrica, aonde teve a oportunidade de conhecer de perto, como são realizados os trabalhos. Esta visita faz parte do calendário de visitações que Dr. Leonardo está fazendo, convidando as empresas para se instalarem na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), em Cáceres.

Único representante de Cáceres, eleito, para a Assembleia Legislativa, Dr. Leonardo se diz honrado por estar na incumbência de fazer os diálogos entre o governo do Estado e as indústrias. Vice-líder do Executivo, o parlamentar foi o relator da mensagem que tornou o governo sócio majoritário da ZPE. O projeto foi aprovado em tempo Recorde no Parlamento, com apenas 15 dias.

A ZPE é considerada um divisor de águas para a economia de Mato Grosso. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o estado deverá gerar mais de 50 mil empregos diretos e indiretos.

“Continuaremos nos reunindo com outras empresas de diversos segmentos. Ficamos mais de 20 anos na esperança da ZPE sair do papel, agora, eu tenho certeza que a Zona já é uma realidade, por isso estamos correndo atrás do tempo perdido, pois já perdemos demais”, disse.

Vale destacar que, desde a assinatura do termo de autorização de abertura de licitação que dá início aos trâmites legais do processo, para implantação da primeira etapa da ZPE, o deputado Dr. Leonardo começou com as visitas. Ele chegou de ir a Chapecó, em Santa Catarina, reunir com os diretores da Cooperativa Central Aurora Alimentos, aonde apresentou as potencialidades do estado de Mato Grosso, Cáceres e região.

Lis Ramalho

Assessoria de Imprensa