Deputado Dr. Leonardo é contra extinção de Parque e reforça necessidade de estudo

O deputado estadual Dr. Leonardo (PSD) se posicionou contra o Decreto Legislativo, aprovado na última semana, em primeira votação, que extingue o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, localizado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Para ele, a aprovação do Decreto é precipitada, tendo em vista que a audiência pública para discutir o assunto ainda será realizada no dia 08 de maio. O parlamentar defende a ampla discussão com a sociedade e o entendimento.

Desde o ano passado, Dr. Leonardo vem participando das discussões relacionadas a situação fundiária e já havia alertado ao governo do Estado quanto ao problema. Através de indicação, ainda em 2016, ele apontou a necessidade de estudos técnicos para averiguar a possibilidade de alteração dos limites do Parque. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) já determinou a ordem de serviço para a elaboração dos estudos, para corrigir as distorções.

Dr. Leonardo também é membro da Comissão Especial criada pela Assembleia Legislativa para estudar a situação das propriedades na área da reserva ambiental. “Precisamos corrigir as distorções, não extinguir o Parque. O estudo servirá para isso. Esta é uma situação delicada, precisamos debater amplamente”, ressaltou.

Lis Ramalho

Assessoria de Imprensa.