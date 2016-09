Deputado Dr. Leonardo destina recursos para a construção de poços artesianos

Água limpa, de qualidade é de grande importância nas zonas rurais, diante dessa certeza e preocupado com a questão, o deputado Dr. Leonardo (PSD) disponibilizou cerca de R$ 150 mil, para a construção de poços artesianos, em três comunidades. As localidades contempladas serão: Porto do Limão, Bom Jardim e Mangaval. O intuito, segundo o parlamentar, é atender as necessidades básicas diminuindo assim, as deficiências de saneamento existentes e proporcionando melhores condições de vida.

Os projetos geográficos, geológicos já estão prontos e foram elaborados pelos técnicos da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf). O local, a profundidade e o sistema a ser implantado estão dentro das normas, orientadas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

“Água é qualidade de vida, uma vez que influência diretamente na saúde do morador, pois sem água, a maneira de se higienizar é mais precária, desencadeando diversos tipos de doenças. Por isso, priorizamos a construção de poços, pois todos têm direito a esse bem natural e o poço artesiano é a melhor forma de levarmos água até o cidadão que habita em áreas menos povoadas”, explicou.

O parlamentar disse ainda que, essa é uma forma de incentivar e fortalecer a agricultura familiar, gerando renda e sustentabilidade. O deputado Dr. Leonardo destacou que a falta de água é um problema sério nos assentamentos de Mato Grosso. “É uma forma de proporcionar melhores condições para a criação de animais e estimular a agricultura, o que também elevará a qualidade de vida”, ressaltou.

Lis Ramalho

Assessoria de Imprensa

Deputado Dr. Leonardo