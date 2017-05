Deputado Dr. Leonardo destina quase meio milhão para ações sociais

Atividades lúdicas e físicas, que estimulam, desenvolvem, exercitam e ao mesmo tempo proporcionam a brincadeira e o entretenimento. Essa é a proposta do deputado Dr. Leonardo (PSD), que criou o projeto Pró-Brincar. Um programa que será implementado em parceria com o Rotary Club de Cáceres, para a implantação de Academias da Primeira Idade.

O parlamentar destinou o valor de quase meio milhão de reais, ao Rotary de Cáceres, para atender região. O convênio foi assinado nesta quinta-feira (25), em Tangará da Serra, durante a abertura da Conferência Distrital do Rotary Club e posse do novo governador, Fernando Dalmolin do ano rotário 2017/2018.

Dr. Leonardo, médico por profissão destacou que a medida visa garantir a saúde e o bem estar da criança para que tenha um crescimento saudável. “Crianças que estabelecem padrões de vida saudáveis, com bons hábitos, terão seus benefícios por toda fase da sua vida. Ossos, músculos e articulações mais fortes, melhor postura e equilíbrio, o coração mais forte, melhor foco e concentração durante as aulas”, explicou.

Vale destacar que, parte da emenda também será destinada para a compra e doação de cadeiras de rodas, que serão distribuídos à população carente.

Por: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.

Foto: Joner Campos.