Deputado articula reunião de vereadores e prefeitos com governador

Nesta quarta-feira (28/06), o deputado Dr. Leonardo (PSD) reuniu os vereadores e prefeitos das cidades de Mirassol e Figueirópolis D’Oeste, com o governador Pedro Taques. Na pauta para Mirassol, as lideranças políticas diligenciaram junto ao chefe do Executivo a recuperação dos cinco quilômetros que dão acesso ao frigorífico Minerva que reabrirá uma planta no próximo mês de julho.

O governador garantiu a execução da obra e se comprometeu em dar agilidade no processo, sabendo a importância da reabertura do frigorífico para a região, com a geração de mais de 700 empregos diretos.

Para Figueirópolis, foi tratada a construção de uma ponte de 22 metros no município. Taques apresentou um projeto do governo de construção de novas pontes com seis metros de extensão. Na oportunidade, o prefeito Eduardo Vilela requereu a doação de emulsão asfáltica para o serviço de tapa buraco nas ruas da cidade.

O governador se comprometeu em atender todas as demandas, em parceria com o deputado Dr. Leonardo, que também firmou o compromisso de auxiliar no que for necessário.

“Saímos muito contentes da reunião, pois sentimos firmeza na palavra do governador. Prontamente, tudo que foi solicitado, ele já designou aos secretários e assessores responsáveis que de imediato fizeram os encaminhamentos. Agradecemos a atenção do deputado Dr. Leonardo que sempre nos atende com muita atenção em seu gabinete e nos trouxe para esta agenda com Pedro Taques”, disse o prefeito de Figueirópolis, Eduardo Vilela, em nome das demais lideranças.

Fotos: GCom/MT