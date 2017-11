Cursos do CRAS promovem geração de renda e convívio social em Porto Esperidião

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Porto Esperidião está promovendo por meio da Prefeitura Municipal, cursos gratuitos de oficina em bordados, tricôs, ponto cruz e vagonite para mulheres de várias faixas etárias, como mães, gestantes e de famílias sem nenhuma renda.

De acordo com a coordenadora do CRAS, Maura Ferreira, o projeto é desenvolvido pelo Programa de Atenção Integral a Família (PAIF), para criar um diálogo interdisciplinar com oficina de intervenção psicossocial, contribuindo para o bem estar das participantes, e com a autodependência financeira através da comercialização de seus produtos.

O projeto contempla mulheres que estão em área de vulnerabilidade social – beneficiárias dos programas Bolsa Família e Pró Família. As participantes são acompanhadas por uma professora (oficineira), por psicólogos e assistentes Sociais do município.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.