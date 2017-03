Curso de Reaproveitamento de Alimentos é oferecido em Pontes e Lacerda

A parceria entre Sindicato Rural, Senar-MT e Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Trabalho segue capacitando homens e mulheres de Pontes e Lacerda, que buscam adquirir conhecimento, aprimoramento técnico e aumento na renda familiar.

Na última sexta-feira (17/03), esta parceria finalizou mais um processo de qualificação. O curso de Reaproveitamento de Alimentos aconteceu na sede da Secretaria, teve duração de 40 horas e capacitou 12 mulheres.

Instrutora do Senar, Sandra Alves fez uma avaliação positiva e parabenizou suas alunas pela dedicação que tiveram neste processo de aprendizagem. Segundo ela, todas as expectativas foram superadas no referido curso.

O curso de Reaproveitamento de Alimentos ensina a fazer receitas deliciosas com as partes dos mantimentos que geralmente são jogadas na lata de lixo, como cascas ou sementes. Além disso, o treinamento destaca o princípio básico para se obter uma alimentação saudável, o correto manuseio dos alimentos e a produção de receitas variadas.

Sobre o SENAR:

O SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) contribui efetivamente para o aumento da renda, integração e ascensão social das pessoas, para a sustentabilidade e cidadania, colaborando também para o desenvolvimento socioeconômico do País.