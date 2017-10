NOVA LACERDA: Curso de derivados do leite é oferecido gratuitamente para moradores da comunidade São Judas

A Secretaria de Assistência Social de Nova Lacerda, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), realizaram na tarde de sexta-feira (29/09), o encerramento do curso de Derivados do Leite, o curso que foi realizado na comunidade São Judas, atendeu 14 pessoas que em 5 dias confeccionaram uma grande variedade de produtos, como Iogurte, doces em barra, doces em pasta e outros.

O curso ocorreu por iniciativa da Secretaria, e contou com a colaboração dos moradores da comunidade, do Vereador José Alvares De Menezes (PSDB) “Kinha”, e do Sr. João Martins, que forneceram parte da matéria prima necessária para a produção. No dia do encerramento estiveram presentes o secretário de Administração, Sr. Sebastião Bento, João Martins e a secretária-adjunta de assistência Social, Sueli.

O Sr. Sebastião Bento, em nome do prefeito Uilson José da Silva (DEM), agradeceu a todos que colaboraram para a execução do curso, salientou ainda que a aceitação do curso pela comunidade foi de grande incentivo para que a Secretaria, juntamente com a Prefeitura, busque novos cursos para incentivar a agricultura familiar.

Por: Alex Munhoz / Assessoria de Imprensa.