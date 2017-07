Curso de Derivados do Leite capacita moradores da comunidade Alegrette em Porto Esperidião

O curso de Produção de Derivados do Leite aconteceu entre os dias 17 e 21 deste mês e capacitou 14 moradores da comunidade Alegrette II, em Porto Esperidião.

Com uma carga horária de 40 horas, o treinamento gratuito foi oferecido pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social juntamente com a Secretaria de Agricultura.

Orientados pelo instrutor, Marcelo Adiu Santana, os participantes receberam conhecimento técnico na teoria e na prática, incluindo questões de Legislação, Registro em Órgãos de Inspeção, Higiene, Limpeza e Desinfecção, Análise do Leite, Planejamento do Trabalho com estes Derivados, Comercialização de Modo Geral, além da Produção dos Derivados, desde a Pasteurização até a Fabricação de Iogurte, Doce de Leite, Requeijão, dentre outros.

De acordo com o Mobilizador de cursos do Sindicato Rural de São José dos Quatro Marcos, Anízio Cássia, o curso agradou e é de muita valia aos participantes para que possam aperfeiçoar e melhorar suas produções. O mesmo garantiu que a parceria do SENAR com as Secretarias envolvidas continuará acontecendo para que outros cursos possam ser oferecidos no município.

A secretária Cláudia Regina e a Assistente Social Keila Pavin, agradeceram a presença dos participantes e falaram sobre o objetivo do curso, ao ensinar novas e criativas receitas, com intuito da comercialização em maior escala e conseqüentemente o aumento de renda familiar.

No fim da atividade, além de conhecimento, os participantes levaram parte do que foi produzido ao longo do curso e o certificado de qualificação profissional.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.