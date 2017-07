Curso de Curtimento e Conservação de Couro Bovino é finalizado na gleba Bacurizal

O curso de Curtimento e Conservação de Couro Bovino aconteceu em Nova Lacerda entre os dias 07 e 10 de julho e capacitou 10 moradores da comunidade Bacurizal.

Oferecido gratuitamente pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT), o treinamento foi ministrado pelo instrutor Maurinho Costa da Silva, que avalia a excelente participação dos alunos e fala sobre as etapas e recomendações do processo de curtimento e conservação do couro.

Novos cursos devem ser oferecidos em breve, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social juntamente com a Secretaria de Agricultura.