Cuiabá e outras 60 cidades de MT têm alerta de tempestades, vendavais e chuvas intensas

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), que é ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), emitiu um alerta para a possibilidade de tempestades, vendavais e chuvas intensas em Cuiabá e outras 60 cidades de Mato Grosso, nesta sexta-feira (28). O aviso é válido para todo o dia. Além disto, também é esperada uma grande incidência de raios.

Entre os municípios que receberam o alerta do CPTEC estão: Cuiabá, Alto Garças, Cáceres, Barra do Garças, Confresa, Jaciara, Rondonópolis, Vila Rica, entre outros. Nestes locais, poderão ocorrer pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas, rajadas de vento e pontuais acumulados de precipitação.

Em Cuiabá, a expectativa é de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

A temperatura mínima esperada para sexta-feira é de 26ºC e máxima de 35ºC. A probabilidade de que a chuva volte a cair na capital mato-grossense é de 80%. A umidade relativa do ar deverá variar entre 33% e 63%.

Confira abaixo os locais que receberam alerta do CPTEC:

MT – Acorizal

MT – Água Boa

MT – Alto Araguaia

MT – Alto Boa Vista

MT – Alto Garças

MT – Alto Taquari

MT – Araguaiana

MT – Araguainha

MT – Barão de Melgaço

MT – Barra do Garças

MT – Bom Jesus do Araguaia

MT – Cáceres

MT – Campinápolis

MT – Campo Verde

MT – Canabrava do Norte

MT – Canarana

MT – Chapada dos Guimarães

MT – Cocalinho

MT – Confresa

MT – Cuiabá

MT – Dom Aquino

MT – Gaúcha do Norte

MT – General Carneiro

MT – Guiratinga

MT – Itiquira

MT – Jaciara

MT – Jangada

MT – Juscimeira

MT – Luciara

MT – Nossa Senhora do Livramento

MT – Nova Brasilândia

MT – Nova Nazaré

MT – Nova Xavantina

MT – Novo Santo Antônio

MT – Novo São Joaquim

MT – Paranatinga

MT – Pedra Preta

MT – Poconé

MT – Pontal do Araguaia

MT – Ponte Branca

MT – Porto Alegre do Norte

MT – Poxoréo

MT – Primavera do Leste

MT – Querência

MT – Ribeirão Cascalheira

MT – Ribeirãozinho

MT – Rondonópolis

MT – Santa Cruz do Xingu

MT – Santa Rita do Trivelato

MT – Santa Terezinha

MT – Santo Antônio do Leste

MT – Santo Antônio do Leverger

MT – São Félix do Araguaia

MT – São José do Povo

MT – São José do Xingu

MT – São Pedro da Cipa

MT – Serra Nova Dourada

MT – Tesouro

MT – Torixoréu

MT – Várzea Grande

MT – Vila Rica

Matéria Olhar Direto

Da Redação – Wesley Santiago

Foto: Olhar Direto