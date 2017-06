CRAS faz Pit Stop para promover o combate ao trabalho infantil em Pontes e Lacerda

A prefeitura Municipal, através da SEMAS (Secretaria de Assistência Social e Trabalho) e CRAs (Centro de Referência de Assistência Social) promoveram no noite de sexta-feira, 09 um pit stop no centro da cidade.

De acordo com o coordenador do CRAS Alfredo, “ o objetivo foi divulgar a Campanha Contra o Trabalho Infantil. Também será realizado pela equipe do CRAS na segunda-feira 12 de junho, um tarde para diversas crianças. Na ocasião serão tratados assuntos relacionados ao tema. A tarde também proporcionará lazer, com direito a pipoca, refrigerante, lanches, pula – pula, cineminha e muito mais”.

De acordo com a Chefe de Departamento de Secretaria de Assistência Social, Sonia Claudia, a ação da equipe teve como objetivo esclarecer o público quanto ao combate e erradicação do trabalho infantil, “ a intenção é estimular a população a prestar atenção em atividades que envolvam nossas crianças e adolescentes na prática irregular de trabalho infantil e estimular a denúncia, pois são casos que muitas vezes não é aparente em nossa cidade, mas que certamente existe.”. concluiu.

Além da equipe da Secretaria participaram da ação o Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, PRF e representante do Lions Clube, do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipal, dos Demolays, entre outros.

O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil é lembrado anualmente em 12 de junho. O objetivo é erradicar o trabalho, alertando a sociedade para uma prática irregular e estimulando a denúncia em casos de exploração de menores.