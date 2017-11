Corpo do menino que morreu afogado no Guaporé é encontrado na tarde desta quinta-feira (23)

Após dois dias de buscas, o corpo do menino de 10 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Guaporé na última terça-feira (21), foi encontrado por moradores nas proximidades da Areeira do Adalto, nesta quinta-feira (23).

Desde o incidente, uma grande operação de buscas foi coordenada pelo Corpo de Bombeiros, que recebeu grande apoio da população neste trabalho.

O homem que avistou o corpo do menino auxiliava nas buscas e rapidamente acionou os bombeiros para fazer a remoção.

O corpo foi localizado a mais de 3 km do local do incidente.

A Polícia Judiciária Civil e a Politec estão no local para registrarem o fato.

Relembre o caso:

