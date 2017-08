Corpo de Bombeiros de Pontes e Lacerda ganha reforço de viaturas

Duas novas viaturas foram entregues a 8ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Pontes e Lacerda (a 483 km de Cuiabá). As aquisições são resultado da integração da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho 23ª Região.

Uma das viaturas vai servir para atendimento pré-hospitalar e outra para realizar salvamentos com mais agilidade.

A solenidade de entrega foi realizada no domingo (06.08) e marcou também a celebração de 16 anos de atuação efetiva do Corpo de Bombeiros Militar na região oeste do Estado.

“Comemoramos 16 anos de implantação do Corpo de Bombeiros em Pontes e Lacerda com um grande presente para a população, que são as duas novas viaturas. Este investimento faz com que a instituição possa fazer um atendimento de qualidade a sociedade do local”, destacou o comandante do CBM, coronel BM Alessandro Borges.

A Companhia de Pontes e Lacerda conta com efetivo de 32 militares e sete viaturas. A área de atuação abrange os municípios de Vale de São Domingos, Jauru, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, Conquista D’Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Vila Bela da Santíssima Trindade e Rondolândia.

“Este é um momento muito feliz para Pontes e Lacerda. Nossos profissionais atuam para atender com dignidade e qualidade a sociedade”, destacou o comandante da 8º Companhia, capitão BM Wallenstein Maia Santana.

Ainda no encontro, foi efetivado um termo de cooperação técnica da Sesp com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que vai permitir o compartilhamento de toda a infraestrutura de rádios móveis, fixos e portáteis da rede rádio digital da PRF. O novo procedimento permitirá que os atendimentos às vítimas de acidentes nas rodovias sejam mais ágeis.

As unidades integrarão uma rede junto ao Centro Integrado de Comando e Controle, em Cuiabá.

Para o inspetor e chefe da 7º Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Ailton Antônio da Silva, a ação integrada e comunicação digital entre as instituições só vai melhorar o atendimento prestado à população.

“É uma ação muito positiva. Fazemos um trabalho direto com o Corpo de Bombeiros, que socorre as vítimas ao longo da rodovia federal. Tínhamos ruídos em nossa comunicação, mas agora esta integração vai facilitar em muito o nosso trabalho e, com certeza, nós vamos chegar mais rápido a estas vítimas de acidente”, destacou acrescentando que a 7ª Delegacia é responsável por 653 km da rodovia, que começa pouco antes do município de Pontes e Lacerda e segue até Vila Bela da Santíssima Trindade.

Por: Hérica Teixeira | Sesp-MT.