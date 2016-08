Coordenadores de núcleo da Sicredi Noroeste MT participam da Escola Crescer

A cooperativa é pioneira no projeto

No dia 13 de agosto, em Pontes e Lacerda,28coordenadores de núcleo da Sicredi Noroeste MT participaram do primeiro módulo da formação na Escola Crescer com o tema Governança Corporativa.No total serão realizados três encontros presenciais e os próximos assuntos a serem abordados serão Gestão de Riscos e Produtos e Serviços. No quarto módulo os coordenadores farão a rota do cooperativismo, em Nova Petrópolis/RS, e uma visita institucional ao Centro Administrativo Sicredi, em Porto Alegre/RS.

Segundo a presidente da Sicredi Noroeste MT, Marlene de Souza Santos, a cooperativa é a primeira do Sistema Sicredicom a Escola Crescer. “O objetivo da Escola é a formação continuada de coordenadores de núcleos, e futuramente dos conselheiros de administração e fiscal. O aprendizado nestas funções é muito importante para a condução da Cooperativa”, explica Marlene.

O vice-presidente, Eduardo Francisco Duarte Ferreira, explicou que este é o primeiro passo para a formação dos novos líderes da Cooperativa, pois eles serão os sucessores na gestão da Sicredi Noroeste MT. “O próximo módulo acontecerá dia 10 de setembro, em Pontes e Lacerda, e nós contamos com a presença de todos os coordenadores efetivos”, ressaltou o vice-presidente.

Além do facilitador Jorge Peres, o evento contou com a presença da gerente de programas sociais da Central Centro Norte. Andreia explicou que aEscola Crescer objetiva, através de uma formação contínua, aprimorar e qualificar o conhecimento dos Coordenadores de Núcleo e Conselheiros de Administração e Fiscal. “Os Coordenadores de Núcleo da Sicredi Noroeste MT, demonstraram no módulo inaugural – Governança Cooperativa – que abrirmos espaço para diálogo e troca de experiências é fundamental para que possam fortalecer o seu papel de “dono” e contribuir efetivamente com o desenvolvimento estratégico e social da cooperativa, de modo a ser o elo, entre as necessidades dos associados e a gestão da Sicredi Noroeste MT.